Albertosi su Theo: "Troppo umorale come Leao: non lo riconosco più"

Periodaccio per il Milan che per la seconda sosta consecutiva si ritrova a fare i conti con risultati e prestazioni sotto tono ma anche con atteggiamenti dei giocatori poco onorevoli: un mese fa c'era stato il caso del cooling break, oggi il Diavolo è reduce dalla pantomima dei rigori andata in scena sul prato del Franchi contro la Fiorentina. A parlare del momento rossonero ci ha pensato un ex calciatore e portiere come Enrico Albertosi, intervistato questa mattina da Tuttosport.

Le parole di Enrico Albertosi su Theo Hernandez e il suo stato di forma: "È un giocatore troppo umorale come Leao. Quest’anno non lo riconosco più: con Pioli era l’iraddidio sulla fascia; mentre adesso mi sembra spento. Come se fosse scarico e svuotato: non so se è successo qualcosa con l’allenatore o è la questione del contratto, ma sulla fascia non vola più come prima"