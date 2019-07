Alciato: "Il Milan sta facendo un mercato intelligente"

Alessandro Alciato, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il mercato del Milan: "Se si guardano i nomi, non si può dare 10 al mercato del Milan, ma non si può non tenere conto della situazione, così come dei disastri fatti dalla precedente proprietà. Io lo reputo un mercato molto intelligente quello che sta facendo il Milan, che più di così non può fare. Non darei un voto, ma direi che è un mercato intelligente. E' normale che i tifosi vogliano grandi nomi, ma la situazione è questa".