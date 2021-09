Alciato passa ad Amazon dopo l'addio a Sky

Alessandro Alciato, giornalista che ha lavorato a Sky per 17 anni, è pronto per iniziare una nuova avventura professionale. Dopo aver lasciato il colosso di Rogoredo, Alciato è pronto a sbarcare ad Amazon, dove sarà già impegnato nella prima sfida della fase a gironi di Champions League, che Prime Video trasmetterà questa sera: Inter-Real Madrid. Alciato farà parte del team di cronisti della piattaforma di sport in streaming, insieme a Fernando Siani. A bordocampo invece ci sarà Alessia Tarquinio, anch’essa ex giornalista Sky.