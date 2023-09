Aldo Serena spiega con che strategia il Milan potrebbe far male all'Inter

Aldo Serena, ex calciatore di Milan e Inter, si è così espresso a SkySport sul derby: "Il Milan deve sfruttare la possibilità di andare in contrattato veloce. Leao e Theo a sinistra creano a frequenza difficoltè agli avversari e Pulisic e Loftus-Cheek sono un'alternativa per allargare le maglie e non difendere solo sul settore di destra difensivo. È un Milan che può giocare sia a destra che a sinistra alla stessa maniera".