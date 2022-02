Algarve Cup, l'Italia Femminile vince la prima contro la Danimarca. In campo 5 rossonere

Ha preso il via quest'oggi l'Algarve Cup, uno dei più prestigiosi tornei di calcio femminile, valido per le Nazionali.

Dopo due anni dalla finale non disputata a causa dell'emergenza Covid, l'Italia è tornata in Portogallo, per inaugurare la competizione: la gara di apertura è stata infatti quella tra le azzurre della CT Milena Bertolini e la Danimarca. Ottimo esordio della nostra Nazionale, con Barbara Bonansea che decide il match: 1-0 in favore dell'Italia in finale.

Tra le italiane, in campo anche le giocatrici del Milan Femminile Giuliani (titolare), Piemonte (titolare), Bergamaschi (titolare) e Guagni, entrata nel secondo tempo. Tra le danesi, invece, ha giocato da titolare Thrige Andersen.