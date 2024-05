Algeria, Bennacer convocato per due partite di qualificazioni Mondiali

Dopo una stagione travagliata dal punto di vista fisico, Ismael Bennacer non è partito con il resto della squadra per l'Australia. Ma i suoi impegni non sono finiti qua. Il centrocampista rossonero è stato convocato dall'Algeria per disputare le due partite in programma per le qualificazioni ai Mondiali. La prima si disputerà in Algeria il prossimo 6 giugno contro la Guinea di Serhou Guirassy, tra gli obiettivi del Milan per l'attacco; la seconda di giocherà il 10 giugno in casa dell'Uganda.

Tutti i convocati dell'Algeria:

Benbot (USM Alger)

Mandrea (SM Caen)

Zeghba (Damac FC)

Ait-Nouri (Wolverhampton)

Atal (Adana Demirspor)

Belaid (USM Alger)

Guitoun (FC Metz)

Hadjam (BSC Young Boys)

Keddad (CR Belouizdad)

Madani (CS Constantine)

Mandi (Villarreal)

Tougai (Esperance Tunisi)

Aouar (AS Roma)

Bennacer (AC Milan)

Bentaleb (LOSC Lille)

Kendouci (Ceramica Cleopatra)

Zerrouki (Feyenoord Rotterdam)

Amoura (RU Saint Gilloise)

Bakrar (New York City FC)

Benrahma (Olympique Lyon)

Benzia (Qarabag FK)

Bounedjah (Al Sadd SC)

Brahimi (Al Gharafa)

Gouiri (Stade Rennais FC)

Hadj Moussa (Vitesse Arnhem)