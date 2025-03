Algeria, problema muscolare per Bennacer: il centrocampista ex Milan salta la nazionale

Ismael Bennacer è costretto a fermarsi. L'ex centrocampista del Milan, dopo aver spiccato il volo all'Olympique Marsiglia in prestito lo scorso 3 febbraio per rilanciarsi fino al termine della stagione, finora ha trovato 328 minuti sotto la guida di Roberto De Zerbi. Palesando un'ottima forma per altro, con l'arrivo della pausa Nazionali avrebbe voluto recuperare ulteriore spazio, ma già nell'ultimo match disputato per l'OM contro il PSG l'algerino classe '97 ha dovuto alzare bandiera bianca.

Un problema muscolare lo ha frenato. Un guaio che ha provocato il forfait all'ultimo minuto con l'Algeria. Infatti il commissario tecnico, Vladimir Petkovic, ha commentato così la vicenda in conferenza stampa: "Bennacer voleva venire, lo voleva molto. Ha avuto un ottimo inizio di avventura a Marsiglia e volevo schierarlo titolare per le due prossime partite. Alla vigilia della partita contro il PSG, alle 4 del mattino, mi ha avvisato che soffriva di un problema muscolare. Gli esami hanno confermato l'infortunio. Pensiamo che non sia nulla di grave. Ha infatti viaggiato a Parigi con l'OM, ma non poteva giocare".