Alice Campello: "Si tende sempre a pensare che sia colpa dell'uomo, ma Alvaro è la persona più incredibile che abbia mai conosciuto"

vedi letture

Alice Campello ha pubblicato un'altra storia su Instagram in merito alla separazione con Alvaro Morata: "Grazie per tutti i messaggi e a tutte le persone che capiscono la situazione e non giudicano. Ho letto troppe cose brutte e si tende sempre a pensare che sia colpa dell'uomo... ci tengo a ripetere una volta in più che Alvaro é la persona più incredibile che abbia mai conosciuto e che non c'è mai stata una mancanza di rispetto ne da parte sua ne da parte mia, ci tengo alla sua immagine perché so quello che ha fatto per me e come é stato con me durante 8 anni e non esiste miglior persona.

Per piacere non bisogna credere a tutto quello che si legge... c'è tanta gente cattiva che non aspetta altro che pensare male... i nostri problemi di coppia sono nostri, ciò non toglie l'amore incondizionato che continua ad esserci da parte di entrambi e che saremo sempre una famiglia".