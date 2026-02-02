Alla fine Disasi resterà in Inghilterra: a un passo il prestito al West Ham
Era un obiettivo del Milan, poi scartato, ma alla fine rimarrà a Londra e continuerà a giocare in Premier League. Come riportato da Sky, Axel Disasi è pronto al trasferimento al West Ham. Il calciatore si trasferirà in prestito, il classe 1998 resterà in Inghilterra.
Calciomercato Milan: acquisti, cessioni e obiettivi. Il borsino del 2 febbraio
Si riporta di seguito il borsino completo del calciomercato del Milan, per gennaio 2026, con gli acquisti e cessioni ufficiali:
ACQUISTI
Niclas Fullkrug (attaccante - West Ham), prestito con diritto di riscatto
CESSIONI
-
OBIETTIVI
Jean-Philippe Matete (attaccante, Crystal Palace)
Alphadjo Cissé (centrocampista, Hellas Verona)
Axel Disasi (difensore, Chelsea)
Leon Goretzka (centrocampista, Bayern Monaco)
VOCI CESSIONI
Christopher Nkunku (attaccante, Fenerbahce)
LE DATE DEL CALCIOMERCATO INVERNALE 2026
Alle squadre europee è permesso effettuare operazioni di calciomercato solamente dal 2 gennaio al 2 febbraio.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan