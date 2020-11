Alla quarta gara arriva il primo gol contro il Lille: nei tre precedenti il Milan non aveva mai segnato

Il gol di Samu Castillejo, arrivato ad inizio ripresa, è stato il primo in assoluto del Milan contro il Lille. Nei tre precedenti contro la squadra francese, l'ultimo nella precedente sfida di San Siro, i rossoneri non erano mai riusciti a segnare. Le altre due gare, nella Champions League 2006/07, erano terminate 0-0 in Francia e 0-2 a Milano.