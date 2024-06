Allarme Theo: lascia l'allenamento della Francia dopo 50 minuti

Non arrivano buone notizie per i tifosi francesi e anche per quelli del Milan dal primo allenamento in terra tedesca della Francia, in preparazione ai prossimi Europei che inizieranno venerdì sera con la gara inaugurale tra Germania e Scozia. Come riportato dal quotidiano L'Equipe, infatti, il terzino rossonero Theo Hernandez avrebbe abbandonato la seduta di allenamento dopo cinquanta minuti, senza farvi più ritorno. Non viene specificato il tipo di problema occorso al calciatore del Diavolo e si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

In campo, continua L'Equipe, sono tornati ad allenarsi sia Adrien Rabiot che Aurelien Tchouameni, anche se quest'ultimo ha lasciato dopo un'ora e un quarto l'allenamento per svolgere esercizi personalizzati con il preparatore. In attesa di saperne di più sulle condizioni di Theo Hernandez, la Francia di Maignan e Giroud si prepara alla prima gara del suo europeo che si giocherà contro l'Austria il prossimo lunedì alle ore 21.