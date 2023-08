Alle 14:30 la conferenza stampa di Pioli pre Bologna-Milan

Manca sempre meno all'inizio del campionato di Serie A e all'esordio del Milan. I rossoneri saranno gli ultimi a scendere in campo nella prima giornata, lunedì 21 agosto alle 20.45 in casa del Bologna. L'allenatore del Milan Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia della sfida, domenica 20 agosto alle ore 14.30. Il live testuale dell'evento sarà come sempre disponibile su MilanNews.it.