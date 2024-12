Alle 14 Conceiçao sbarca a Milano: ecco come sarà composto il suo staff

La penultima giornata di questo 2024 si preannuncia lunghissima in casa rossonera. Oggi verrà comunicato l'esonero di Paulo Fonseca che però è già stato annunciato al tecnico che lo ha di fatto comunicato in diretta televisiva uscendo da San Siro ieri dopo la gara contro la Roma. Al suo posto un altro portoghese, Sergio Conceiçao, che è atteso a Milano nella giornata di oggi: con la Supercoppa Italiana in Arabia imminente, non si può perdere molto tempo.

Secondo quanto riporta il collega della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, l'arrivo di Conceiçao a Milano è previsto per le ore 14. Il giornalista della rosea comunica anche i nomi dei membri dello staff che verrà a comporsi in quel di Milanello. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé; due allenatori dei portieri come Vedran Runje e Diamantino Figueiredo; lo sport scientist Eduardo Oliveira; gli assistenti Fabio Moura e Joao Costa.