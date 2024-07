Alle 15 Italia-Spagna, semifinale dell'Europeo U19. Le formazioni: titolari Camarda, Zeroli e Bartesaghi

Si riportano di seguito le formazioni ufficialI di Italia-Spagna, valida per la semifinale in gara unica dell'Europeo U19.

ITALIA UNDER 19 (4-3-1-2): Marin; Mannini, Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Ciammaglichella, Lipani, Di Maggio; Zeroli; Pafundi, Camarda.

A disposizione: Anghele, Ebone, Harder, Magni, Magro, Pagnuccio, Romano, Sia.

Ct: Corradi.

SPAGNA UNDER 19 (4-3-3): Raul Jimenez; Perea, Keddari, Gasiorowski, Julio Diaz; Belid, Chema Andres, Hernandez; Dani Rodriguez, Iker Bravo, Diao.

A disposizione: Carvalho, Diaz, Fortuny, Fran, Mella, Maunoz, Ramon, Rodriguez, Senhadji.

Ct: Lana.

LE PAROLE DI DAVIDE BARTESAGHI

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Daide Bartesaghi ha parlato così della semifinale di oggi dell'Europeo Under 19 tra Italia e Spagna: "Siamo concentrati sul prossimo obiettivo, che per ora è la semifinale. La Spagna è una squadra forte,ma anche noi lo siamo. Gli ultimi due giorni ci sono serviti per analizzarli bene. Non vediamo l’ora di scendere in campo".

Oltre a lui, nella rosa azzurra del ct Corradi ci sono altri quattro giovani rossoneri, cioè Magni, Zeroli, Sia e Camarda: "Questo ci aiuta, perché ci conosciamo bene, ma c’è tanta intesa anche con gli altri. Del resto è da un anno che prepariamo questo Europeo. Camarda? È più piccolo di noi e mi ha sempre stupito, già al primo allenamento in Primavera si vedeva che per la sua età era formidabile. È anche bravo come ragazzo, questa cosa lo aiuta".

Il giovane terzino rossonero ha poi raccontato a chi si ispira: "Il mio riferimento è Theo, che ho l’opportunità di vedere ogni giorno in allenamento. Ma io mi sono sempre ispirato a Marcelo quando giocava nel Real Madrid: mi piace molto, anche se abbiamo strutture fisiche un po’ diverse. Molta gente dice che somiglio a Calafiori o Bastoni, io da centrale mi trovo bene, ma preferisco fare il terzino che è il mio ruolo naturale".