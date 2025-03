Allegri 2.0, ma chi potrebbero essere gli "allegriani" nella rosa del Milan?

Attorno alla panchina del Milan aleggerebbe forte lo spettro di Massimiliano Allegri, indicato essere da La Gazzetta dello Sport il profilo sul quale il Diavolo andrebbe a puntare nel momento in cui dovesse essere affidata la carica di direttore sportivo a Fabio Paratici. L'impressione, però, è che chiunque verrà scelto prenderà a prescindere in considerazione la candidatura del livornese.

A fronte di questo la rosea si domanda chi potrebbero essere i giocatori di natura "allegriana" presenti già nella rosa del Milan. Negli anni alla Juventus Massimiliano Allegri ha fatto della difesa il suo reparto portante, quello che gli ha permesso di vincere partite e campionati, motivo per il quale i vari Tomori, Thiaw ma soprattutto Gabbia e Pavlovic potrebbero fare al caso suo, così come Kyle Walker, la cui esperienza potrebbe tornare sempre utile. Resterebbe in quel caso l'incognita Theo Hernandez, ma chissà che non possa vivere sotto il toscano una seconda giovinezza.

A centrocampo, invece, Fofana, Bondo e Reijnders potrebbero tornare utili a Massimiliano Allegri, con l'olandese che potrebbe essere utilizzato un po' come l'ultimo Rabiot, ovvero da centrocampista di inserimento. Per quanto riguarda l'attacco, invece, le due certezze si chiamano Pulisic e Leao, con Santiago Gimenez che invece sarà da coccolare per evitare di fargli fare la fine di Dusan Vlahovic.