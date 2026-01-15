Allegri a Milan TV: "Nel secondo tempo siamo stati più lucidi, ma dovevamo avere più pazienza prima"

Mister Massimiliano Allegri è intervenuto così nel post partita di Como-Milan, analizzando la gara vinta dai rossoneri per 3-1 contro il Como. Queste le sue parole al termine della sfida ai microfoni di Milan TV:

Sulla partita e l'approccio

"Non era facile dopo il primo tempo, purtroppo abbiamo preso quel gol su cross e dobbiamo migliorare. Dopo il pareggio, nella ripresa siamo stati bravi e lucidi a restare in partita, dovevamo avere più pazienza prima..".

Sui gol

"Sì, l'azione del 2-1 di Adrien è stata meravigliosa, Rafa ha fatto un grande assist e poi Rabiot ha concluso bene in area, siamo stati bravi tutti".

Una partita seria

"Sì, è stata una partita seria, un peccato aver preso gol così su cross. Nel secondo tempo la partita si è fatta sporca, e lì abbiamo lottatto e siamo usciti meglio, ma dobbiamo migliorare nell'avere più pazienza e non lasciare campo aperto a squadre così".

Questo il tabellino di Como-Milan, match valido per la sedicesima giornata di Serie A.

COMO-MILAN 1-3

Marcatori: 10’ Kempf, 45’+1 Nkunku, 55’e 87’ Rabiot.

LE FORMAZIONI

COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Kempf (dal 46’ Diego Carlos), Ramón, Moreno (dal 76’ Sergi Roberto); Da Cunha (dal 60’ Caqueret), Perrone; Vojvoda (dal 66’ Kuhn), Nico Paz, Baturina (dal 60’ Rodriguez); Douvikas. A disp.: Törnqvist, Vigorito, Dossena, Posch, Smolčić, Valle, Le Borgne; Cerri. All.: Fàbregas.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 86’ Athekame), Fofana (dal 70’ Ricci), Modrić (dal 86’ Jashari), Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 63’ Fullkrug), Leão (dal 70’ Loftus-Cheek). A disp.: Terracciano, Torriani, Duțu, Estupiñan, Odogu, Pulisic; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 90’+1 Ramon.

Recupero: 2’ 1T, 5’ 2T.