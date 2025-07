Allegri: "Aspettiamo Modric il 4 agosto. Alzerà il livello tecnico e di leadership"

vedi letture

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Quanto è importante Modric?

"Lo aspettiamo il 4 agosto: è un campione e alzerà il livello tecnico e anche di leadership".

IL PUNTO SUL CENTROCAMPO DEL MILAN

Nella sezione Sport del Corriere della Sera, c'è un articolo scritto a quattro mani dai giornalisti Paolo Tomaselli e Carlos Passerini dal titolo "Traffico al centro". Il focus è sul centrocampo delle tre grandi, Milan, Inter e Juventus, tutte impegnate nel rinforzare la propria mediana. Se l'Inter si è già mossa con Sucic e deve capire cosa fare con Calhanoglu, il centrocampo è il grande rebus del Milan, che ha venduto il prezzo pregiato Reijnders al City per 73 milioni.

Da rinforzare

Tare lo aveva già dichiarato nella conferenza di fine giugno: "Il centrocampo sarà il reparto sul quale ci concentreremo di più sul mercato". Sono arrivati Ricci dal Torino, giovane che dovrà confermarsi a più alto livello, e Luka Modric, in là con gli anni, ma estremamente motivato. Ma il vero nodo è Jashari: "Ventidue anni, svizzero di origini albanesi, è il pezzo forte - si legge sul CorSera - della carissima bottega del Bruges: pur avendo ancora margini di miglioramento, Jashari è l’uomo che può far quadrare il centro campo di Allegri, che stravede per lui. Sa abbinare le due fasi, ha corsa, tackle, personalità, segna pure: 5 gol nella stagione scorsa. Max lo vede sia da regista che da mezzala nella nuova mediana a tre, la base della squadra che punta (almeno) al piazzamento Champions. Avrebbe preferito averlo a disposizione già per la tournée in Asia e Australia, ma così non sarà. Almeno per il momento. Intanto, si giocherà una chance preziosa anche Loftus-Cheek, che però mai ha brillato per continuità".