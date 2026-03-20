Allegri: "Con Tare ci vediamo tutti i giorni. Sul futuro..."

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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

Sta parlando con Tare per il futuro? Quanto è importante continuare con questo gruppo di lavoro?

"Con Tare ci vediamo tutti i giorni, pranziamo insieme a Milanello, siamo in ritiro insieme, parliamo delle dinamiche della squadra, dove potremo mettere mano alla squadra. Furlani è venuto a trovarci dopo il derby e abbiamo pranzato insieme. Quando parliamo di futuro, e non l'abbiamo ancora fatto, lo faremo tutti insieme".

Forse bisogna migliorare tutte le altre situazioni che non dipendono solo dalle punte?

"Bisogna migliorare l'intesa tra i calciatori. Pulisic e Leao in quelle posizioni hanno giocato poco insieme, ma anche gli altri. Comunque ci sono state ottime combinazioni come Fullkrug-Pulisic a Firenze. Domenica invece Pulisic non l'ha visto, può succedere nel calcio".