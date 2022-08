Allegri: "Dobbiamo recuperare 10 punti al Milan. Con pazienza e lavoro, ci arriveremo"

MilanNews.it

il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ieri, in conferenza stampa ha parlato delle aspettative per la stagione 2022/23 per la sua squadra: "La società ha lavorato molto bene, ha sostituito quelli che sono partiti. La Juve ha fatto un'ottima stagione. Ci chiamiamo Juventus, venivamo da 9 anni di vittorie e dobbiamo vincere tutti gli anni? Non è così. C'è un cambio generazionale, si ripete quanto detto l'anno scorso. Ognuno interpreta le cose come vuole: se le cose sono chiare, dice giusto. Altrimenti dice robe sbagliate. È molto semplice. Bisogna avere l'umiltà di accettare la situazione. Abbiamo fatto 10 punti in meno al Milan, non conto quelli dopo il quarto posto, mentalmente abbiamo mollato. Con pazienza e lavoro, ci arriveremo. L'anno scorso siamo partiti con il dovere di puntare a vincere. Poi brutta partenza... è un altro campionato, abbiamo il dovere di puntare a vincere, sapendo che altre squadre hanno fatto meglio di noi. Deve essere uno stimolo, cercare di fare meglio delle altre. È molto semplice. Bisogna essere pratici nella vita".