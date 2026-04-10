Allegri: "Domani non bisogna strafare: importante non subire i contrattacchi"

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Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Che tipo di partita si aspetta domani?

"È importante non andare a subire i contrattacchi in cui sono bravi: hanno giocatori tecnici e fisici. È una partita difficile. Noi siamo in buona condizione. Non bisogna strafare domani: va giocata una partita che dura 100 minuti con buona tecnica e grande ordine".