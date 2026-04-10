Fava: "Tra il Milan-Udinese di vent'anni fa e di oggi non c'è paragone"

vedi letture

La Serie A Enilive torna nel weekend e il Milan si ritroverà davanti l'Udinese a San Siro, domani sabato 11 aprile alle ore 18. Una partita non semplice, non solo perché i rossoneri devono ritrovare immediatamente la vittoria per scacciare via i brutti pensieri di Pasquetta dopo la sconfitta subita in casa del Napoli, ma anche perché arriverà a Milano una squadra ostica e in salute come quella di Kosta Runjaic. A parlare della sfida, con la prospettiva dei bianconeri, l'ex giocatore dell'Udinese Dino Fava che, nel 2003/2004 fece gol con la maglia dei friulani in una vittoria a San Siro contro il Milan.

Le parole di Dino Fava su Milan-Udinese: "Facendo un paragone tra il Milan e l'Udinese di allora (2003/2004, ndr) e di oggi, non c'è confronto, la "mia Udinese" e quella dei vari Maldini, Gattuso, Kakà, Inzaghi, erano decisamente più forti. Non va scordato che il Milan nel maggio del 2003 vinse la Champions battendo in finale ai rigori la Juventus e quasi tutti i protagonisti di quel capolavoro affronteranno l'Udinese nella gara che abbiamo ricordato. Comunque quella di Runjaic è squadra ben attrezzata, lo sto dicendo da tempo e ora sta facendo vedere il suo vero volto. Sino a poco tempo fa credo non abbia creduto fino in fondo nelle sue possibilità per questo motivo è stata troppo discontinua. Ha perso gare alla sua portata, ma la classifica è comunque buona intendiamoci, 40 punti dopo 31 giornate non sono pochi, è nella condizione quindi di chiudere nella parte sinistra della classifica".