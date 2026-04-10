MN - Schemmel non ha dubbi: "Ho giocato contro Beckham e Giggs, ma il più forte di tutti era Di Canio"

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Sébastien Schemmel, interivstato da MilanNews.it, si è espresso cosí sull'ex rossonero Paolo Di Canio, suo compagno ai tempi del West Ham. L'ex Lazio e Sheffield Wednesday partecipa spesso a gare con Milan Legends in giro per il mondo. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Flop in rossonero dal 1994 al 1996 ma un Dio a Londra:

"È il giocatore più forte che io abbia mai visto in vita mia. Ho affrontato gente come Beckham, Giggs, Van Nistelrooy, Roy Keane, Henry… ma Paolo era un’altra cosa. Era un genio, un artista… qualcosa di diverso. In campo, fuori dal campo e anche dopo: un fuoriclasse assoluto. Arrivava perfino a cambiare la formazione all’intervallo, aveva un’aura incredibile. Mi diceva sempre: ‘Seb, dammi la palla e corri’. Io sapevo che la palla mi sarebbe arrivata tra i piedi… solo un genio poteva riuscirci con quei gesti. Il gol che ha segnato al Wimbledon resta uno dei più belli mai visti in Inghilterra. In una partita contro il Chelsea, su un mio assist, segnò all’incrocio da 35 metri dopo un controllo straordinario. Geni come Paolo Di Canio non ne nasceranno più: di Paolo Di Canio ce n’è uno solo. Zidane magari era super tecnico… ma Paolo era completo: grande uomo, leader in campo e un fratello maggiore fuori dal campo".