Crisi Pulisic, l'americano a secco di gol nonostante sia uno dei giocatori con più conclusioni verso la porta

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Dopo la sconfitta di Napoli, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà nuovamente in campo sabato a San Siro alle 18.00 contro l'Udinese. Una partita che avrà molta importanza per il percorso dei rossoneri verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, oltre che per ritrovare un po' di entusiasmo andato perduto dopo la caduta di Napoli. Il Diavolo ha vinto le ultime quattro sfide contro i friulani in Serie A e solo una volta ha registrato una serie di successi più lunga contro i friulani nella massima serie: sette tra il 1998 e il 200: in particolare, il Milan potrebbe battere questa avversaria quattro volte di fila senza mai subire gol per la prima volta nella competizione.

MILAN - DATI E NUMERI VERSO LA GARA CONTRO L'UDINESE

Dopo aver segnato otto reti tra agosto e dicembre 2025, in questo anno solare Christian Pulisic non ha ancora trovato la rete in campionato (13 presenze a secco, il suo più lungo stop realizzativo in Serie A); nel 2026, inoltre, lo statunitense ha tentato 12 tiri nello specchio senza successo, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore tra chi non ha segnato in questo anno solare nella competizione. Inoltre, il Milan è una delle quattro squadre (assieme a Atalanta, Fiorentina e Torino) contro cui Nicolò Zaniolo ha segnato più di un gol in Serie A (due reti contro tutte); il classe '99 è uno dei soli tre giocatori italiani (assieme a Federico Dimarco e Sebastiano Esposito) con almeno cinque gol e almeno cinque assist all'attivo in questo campionato.