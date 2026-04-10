Viviano: "Ad oggi non sarei assolutamente positivo per la prossima stagione se fossi un tifoso del Milan"

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L'ex portiere tra le altre della Sampdoria Emiliano Viviano, ha parlato, durante l'ultima puntata di Elastici, format di Cronache di Spogliatoio, del lavoro di quest'anno svolto da Massimiliano Allegri e si è interrogato sul futuro del Milan che, a suo modo di vedere, ad oggi non sarà positivo. Queste le sue parole:

"Questo Milan ha sei punti in meno dell'ultimo Milan di Pioli che ha viaggiato tutto l'anno con Pioli out. È una cosa che mi ha stupito per una squadra che ha dei valori singolarmente con i calciatori, che non ha fatto le coppe da quando è uscito dalla Coppa Italia, ha avuto una partita a settimana, quindi io mi aspettavo di trovarlo almeno dov'è. È giusto essere soddisfatti perchè l'anno scorso è stata una stagione così, si è ricostruito l'ambiente, si è rigenerato qualche calciatore, è stato fatto un buon acquisto quello di Rabiot, Pavlovic è un giocatore che si è dimostrato forte, si è messo in gioco Bartesaghi, però quel che vedo oggi e dico 'Quali sono le prospettive per l'anno prossimo?' Con un'altra competizione da giocare. Allegri poi è stato bravissimo a fare delle metamorfosi nella sua carriera, quindi magari troverà la soluzione, ma ad oggi non sarei assolutamente positivo se fossi un tifoso del Milan".