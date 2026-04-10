Di Canio: “Per la nazionale tifo Conte, Tonali lo vedrei bene all’Inter”

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In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Paolo Di Canio ha parlato del problema principale del calcio italiano e ha poi suggerito un nome per la panchina azzurra. Infine ha parlato di un ex Milan, Sandro Tonali, dicendo che sarebbe perfetto per una squadra di Serie A. Queste le sue parole:

Sul prossimo CT: "Serve uno come Conte, che sa già di cosa stiamo parlando". Poi, una battuta sul flop azzurro: "Ci stiamo abituando alla mediocrità, ci indigniamo e poi dopo due giorni torniamo a parlare dei giocatori italiani come se fossero i più forti al mondo".

Di Canio è stato interpellato anche su alcuni singoli giocatori dell'Italia o della nostra Serie A: "Vedrei bene Tonali all'Inter, che ha già un vero regista. È il nostro miglior giocatore di movimento per distacco ma dove gioca? Nella decima squadra del campionato inglese...".

Chiesa? "Se torna in Italia tempo un paio di scatti e diremmo 'mamma mia, perché a Liverpool non giocava?'. Semplice, perché la Premier è l'Nba e noi il basket italiano".