Allegri: "La partita con la Lazio è stata peggiore di quella di Napoli: risultato non ci deve condizionare"

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Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

La squadra, contro la Lazio e contro il Napoli, non ha avuto un atteggiamento convincente...

"Io non sono d'accordo sulla prestazione della squadra. La stessa prestazione, fossimo venuti via con un risultato positivo, il giudizio cambiava? Tutto passa dal risultato. Poi tutto si può far meglio, assolutamente. Nel primo tempo abbiamo subito un tiro di Spinazzola su cui abbiamo difeso male e una ripartenza. Nel secondo tempo un tiro da fuori con parata di Maignan, arrivata da una nostra azione dentro l'area in cui non abbiamo tirato. E poi c'è stato il gol. Si può fare meglio, sono d'accordo. La partita di Roma con la Lazio è stata peggiore di quella di Napoli sul piano della prestazione. Noi dobbiamo fare un qualcosina in più: se ci sono mancati dei risultati vuol dire che ci è mancato un pezzettino in più. Il risultato di Napoli non deve condizionare mentalmente l'ambiente, soprattutto i ragazzi: stanno facendo un campionato buono, siamo tra le prime quattro, bisogna avere la forza e la lucidità per rimanerci. Domani giochiamo con l'Udinese, finita l'Udinese prepareremo il Verona. Domani non è che finisce il campionato: dobbiamo prepararla con serenità".