Serie A, la Roma batte 3-0 il Pisa: tripletta di Malen

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Nel primo anticipo della 32esima giornata di Serie A, la Roma ha battuto 3-0 il Pisa grazie a una tripletta di Donyell Malen. Con questo risultato, la formazione di Gian Piero Gasperini aggancia momentaneamente la Juventus a quota 57 punti in classifica.

Il Milan ospita l'Udinese: il programma completo della 32esima giornata di Serie A

Dopo una Pasqua da dimenticare, sportivamente parlando, il Milan opsterà domani a San Siro l'Udinese per la 32esima giornata di Serie A Enlive. Nonostante la sconfitta di Napoli, la squadra di Allegri conserva ancora sei punti di vantaggio sul quinto posto ma adesso è importantissimo non sbagliare più, anche perché il calendario non è così clemente. Di seguito il menù integrale della prossima giornata.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA COMPLETO

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona

ore 15, Cagliari-Cremonese

ore 18, Milan-Udinese

ore 20.45, Atalanta-Juventus

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo

ore 15, Parma-Napoli

ore 18, Bologna-Lecce

ore 20.45, Como-Inter

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio