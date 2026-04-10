L'Inter perde Lautaro, out contro il Como

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(ANSA) - MILANO, 10 APR - L'Inter perde nuovamente Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali che hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni, spiega il club in una nota: Lautaro salterà la gara contro il Como di domenica sera ed è a rischio anche per la sfida della prossima settimana contro il Cagliari. (ANSA).