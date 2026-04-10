Serie A, come sarebbe la classifica se contassero solo i “gol italiani“?

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Sui profili social di Transfermarkt è stata pubblicata una tabella che riguarda i giocatori italiani nelle 20 squadre di Serie A e il loro impatto nelle rispettive squadre. Questi dati poi sono stati trasformati da Sportitalia sotto forma di classifica nella quale sono stati modificati i risultati delle partite fin qui giocate in campionato tenendo in conto solo i gol segnati dai giocatori italiani. Questo è quello che emerso:

CLASSIFICA SERIE A CONTANDO SOLO I GOL ITALIANI

1. Fiorentina 51 pt.

2. Atalanta 50 pt.

3. Bologna 49 pt.

4. Cagliari 47 pt.

5. Inter 47 pt.

6. Lazio 42 pt.

7. Sassuolo 42 pt.

8. Napoli 39 pt.

9. Genoa 38 pt.

10. Roma 37 pt.

11. Cremonese 37 pt.

12. Juventus 36 pt.

13. Parma 32 pt.

14. Torino 31 pt.

15. Milan 29 pt.

16. Udinese 29 pt.

17. Pisa 28 pt.

18. Lecce 26 pt.

19. Como 25 pt.

20. Verona 18 pt.