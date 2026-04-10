La proposta di Graziani per migliorare il calcio: ogni club di Serie A deve avere almeno sei italiani in campo

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Ciccio Graziani, ex calciatore, si è così espresso a Radio Sportiva rivelando una sua proposta per rinnovare il calcio italiano, sulla via del fallimento dopo la terza eliminazione consecutiva dai Mondiali e le dimissioni del presidente federale Gravina: “Faccio una provocazione: da qui in avanti, dal prossimo anno, ogni società di Serie A e di Serie B deve avere almeno sei calciatori italiani in campo. Allora le prospettive di crescita di quelli che che partono da una base aumentano sensibilmente, aumentano di gran lunga. Perché il problema è che noi abbiamo l'Under 20, l'Under 21, l'Under 19, l'Under 18... ci sono dei ragazzi bravissimi, anche con delle grandi prospettive di crescita.

Oggi abbiamo i Camarda, abbiamo gli Arena che hanno esordito a 16-17 anni in Serie A. Dobbiamo coltivare quelle realtà! Ma se però poi arrivano ad un certo punto e in Prima squadra ci sono tre stranieri davanti, come fanno questi ragazzi a crescere?

Noi dobbiamo reinvestire sui nostri ragazzi, sul nostro calcio! Allora obblighiamo le società ad avere 5-6 calciatori italiani in campo in ogni formazione di Serie A e in ogni in ogni formazione di Serie B. Vedrai che cambiamento ci sarà. Si soffrirà all'inizio un po', ma poi si cresce”.