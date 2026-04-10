Chivu: "La gente che ha sparato su Bastoni ha bisogno di un lavoro psicologico, non lui"

vedi letture

A due giorni dalla partita in casa del Como che chiuderà la domenica di campionato, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu è stato intervistato ai microfoni di SportMediaset per parlare della gara, del momento della stagione e degli obiettivi rimasti ancora alla portata della formazione interista. Tra i temi toccati anche quello relativo ad Alessandro Bastoni, giocatore finito nell'occhio del ciclone prima per la sua sceneggiata con esultanza in faccia a Kalulu dopo aver procurato, tramite simulazione, un rosso al giocatore della Juventus; e poi per le prestazioni di basso livello con la maglia dell'Italia negli spareggi Mondiali.

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, a difesa del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni, reduce da un inizio di 2026 burrascoso: "Bastoni non ha bisogno di essere recuperato psicologicamente, credo che la gente fuori che ha sparato una gogna che non ha fine che ha bisogno di qualche lavoro psicologico".