Nazionale, a giugno si torna in campo: con Lussemburgo e Grecia ci sarà Baldini in panchina

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Tramite un comunicato, la FIGC ha ufficializzato che la nazionale tornerà in campo a giugno per giocare due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. È stato confermato inoltre che il ct che guiderà gli azzurri in queste due gare sarà Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21. Di seguito il comunicato ufficiale.

A GIUGNO L'ITALIA TORNERÀ IN CAMPO PER DUE AMICHEVOLI, SARÀ SILVIO BALDINI A GUIDARE GLI AZZURRI NEI MATCH CON LUSSEMBURGO E GRECIA

Il tecnico dell’Under 21 siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno allo Stade de Luxembourg e al Pankritio Stadium di Candia.

Tornerà in campo tra poco meno di due mesi la Nazionale, che mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff.

VERSO LA NATIONS LEAGUE

A settembre la Nazionale inizierà il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, l’Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 25 settembre ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.