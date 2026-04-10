Allegri parla delle cose che pensa di aver imparato in questa stagione

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Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

In questa stagione cosa hai imparato?

"Sul piano personale è sempre una crescita costante, confrontandomi con persone nuove. Tutti ti danno sempre qualcosa. Io sono molto curioso nel conoscere persone. Sul piano tecnico-tattico. Quest'anno abbiamo lavorato in questo modo, magari l'anno prossimo faremo il contrario di quanto fatto quest'anno, è anche questo il bello del calcio. Abitudinario non lo sono. Con lo staff c'è da fare un ragionamento su tutto quello che abbiamo fatto. Se dovessimo entrare in Champions dovremo cercare di migliorare il tutto".