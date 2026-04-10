Nazionale, Allegri smentisce ma Pedulla non si fida: “Sotto sotto ci spera”

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Il nome di Massimiliano Allegri per la panchina della nazionale è, insieme a quello di Antonio Conte, uno dei più in voga fino a questo momento. Nonostante le parole del tecnico nell'ultima conferenza stampa, nella quale ha esplicitamente dichiarato di voler giocare la Champions League con il Milan, il suo resta un nome molto gettonato per essere il prossimo commissario tecnico.

Come riporta Calciomercato.com, Alfredo Pedulla dice che secondo lui il tecnico livornese "sotto sotto ci spera" nella chiamata della federazione e dunque resta un serio candidato per la panchina azzurra. Allegri, continua Pedulla, non vuole partecipare a volate con altri interlocutori e per questo si è tirato fuori pubblicamente. L'apprezzamento tra Allegri e la federazione sarebbe reciproco perché anche quest'ultima pare gradire molto il tecnico rossonero.