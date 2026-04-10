San Siro, Fratelli d’Italia insiste: mozione per annullare la vendita a Milan e Inter

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Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, Fratelli di Italia, il partito della premier Giorgia Meloni e all’opposizione a Milano, ha presentato durante il Consiglio Comunale di ieri una mozione con la quale chiede al sindaco Giuseppe Sala di annullare "in autotutela" la delibera votata dal consiglio comunale che a settembre scorso ha approvato la cessione dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan, in virtù delle indagine della Procura sull’iter adottato. La mozione, che dovrebbe essere discussa in aula entro una decina di giorni, è stata presentata ieri durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato alcuni consiglieri di FdI e il coordinatore cittadino, Simone Orlandi, continuando a insistere sulle dimissioni di Sala da primo cittadino.

"Chiediamo al sindaco di riformulare la proposta di delibera per sottoporre al consiglio una proposta che annulli in autotutela la delibera di cessione", ha spiegato il capogruppo FdI, Riccardo Truppo. "Non diciamo no a un nuovo stadio, ma la mozione si rende necessaria alla luce dei potenziali danni immensi che la città rischia di subire per gli sviluppi giudiziari e perché la vendita è nata sotto le peggiori premesse, di metodo e di merito, provocando infatti critiche anche nella stessa maggioranza. Questa – ha concluso Truppo – è l’occasione per poter riparare a quello che noi riteniamo sia un danno e proponiamo anche alla maggioranza di firmare la mozione".