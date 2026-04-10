Allegri: "Se entriamo in Champions dovremo avere l'ambizione di fare le cose al massimo"

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Vigilia di Milan-Udinese, gara che si giocherà domani a San Siro alle ore 18, valevole per la 32^ giornata del campionato di Serie A Enilive e occasione per i rossoneri di ripartire dopo la sconfitta patita nella serata di Pasquetta contro il Napoli. Direttamente dal centro sportivo di Milanello, il tecnico milanista Massimiliano Allegri ha preso la parola per la consueta conferenza stampa del giorno prima che prrecede l'allenamento di rifinitura, previsto nel pomeriggio. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del mister rossonero.

Per vedere il Milan ad alti livelli in Champions League quanto ci vorrà?

"L'importante è cercare di lavorare bene su quella che è la stagione prossima se torneremo in Champions. Real-Bayern è stata una partita meravigliosa. I portieri li abbiamo notati solo per le parate, hanno toccato poco palla con i piedi. Quando l'arbitro ha fischiato la fine ero dispiaciuto perché volevo che la partita andasse avanti. Quando ci sono quelle giocate tecniche in velocità è una cosa meravigliosa. Se dovessimo entrare in Champions bisognerà avere l'ambizione di fare le cose al massimo".