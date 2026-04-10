Sergi Roberto sogna con il Como: "La Champions sarebbe qualcosa di storico"

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Il Como sogna la Champions League: incredibile a dirsi, appena alla seconda stagione al ritorno in Serie A ma la formazione lariana è in piena corsa per un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. La formazione di Cesc Fabregas al momento è quarta in classifica, a +1 sul quinto posto della Juventus e a -5 dal Milan che occupa la terza posizione. Domenica sera la sfida in casa contro l'Inter che potrà dire tante cose delle ambizioni dei comaschi.

Le parole a DAZN di Sergi Roberto, leader della squadra, sul significato che avrebbe la qualificazione in Champions League con il Como: "Ora l'obiettivo è mantenere il quarto posto. Poter ascoltare l'inno per la città, per il club e per i tifosi sarebbe qualcosa di storico. Viviamo nell'entusiasmo di un progetto nuovo e incredibile, con tanti giocatori giovani. Siamo una famiglia e questa è la forza del Como".