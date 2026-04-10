Pellegatti sta con Allegri: “Leggo le critiche e divento matto, ha giocato tutto l’anno senza attaccanti”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle critiche che vengono continuamente rivolte a Massimiliano Allegri per il gioco del Milan in questa stagione e per il fatto che sarebbe meglio, secondo tanti, utilizzare il 4-3-3 al posto del classico 3-5-2. Queste le sue parole:

“Continuo a leggere critiche ad Allegri ‘Ma come, aveva solo una competizione, perchè questa crisi’, io divento matto. I critici vogliono totalmente ignorare che il Milan ha giocato senza attaccanti, senza i loro migliori attaccanti!. E voi direte, ma perché non l’hanno comprato a gennaio? Hanno comprato una riserva del West Ham, e ringraziamo che l’hanno presa. Non è una questione di difendere o non difendere, non mi sono divertito a vedere il Milan giocare a Roma contro la Lazio o a Napoli, ma dategli un attaccante forte che risolva la situazione nei momenti più difficili. E continuano ancora a dire Allegri, Allegri, chiedono il 4-3-3, ma ditemi voi a quale attaccante affidare il ruolo di prima punta nel 4-3-3”.