Blitz rossonero per Alajbegovic: concorrenza della Roma e richiesta del Bayer

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Kemir Alajbegovic, classe 2007, è uno dei talenti più puri del calcio balcanico e in particolare della Bosnia Erzegovina che quest'estate disputerà i Mondiali per la seconda volta nella sua storia. L'esterno offensivo di 18 anni ha avuto un ruolo molto importante nei playoff per accedere alla competizione iridata: rigore decisivo segnato contro il Galles e prova da far girare la testa ai difensori italiani contro gli Azzurri. Tutto questo - e anche molto altro mostrato in stagione - ha convinto il Milan a metterlo sui propri taccuini in vista del calciomercato estivo.

Concorrenza

Un talento così giovane e dal così grande potenziale è normale che sia osservato da diversi club. In particolare in Italia, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, sono due le formazioni che stanno pensando di farsi avanti e di battagliare l'una contro l'altra per portarsi a casa il bosniaco: Milan e Roma. Sia i rossoneri che i giallorossi hanno cominciato a sondare il terreno con l'entourage del ragazzo per sondare una possibile operazione. Al momento però è difficile dire se sarà possibile o meno andare in porto, anche perchè il quadro è in divenire e abbastanza intricato. In primis perché c'è di mezzo un Mondiale che potrebbe mettere in vetrina Alajbgovic, facendolo diventare oggetto del desiderio di tanti altri; in secondo luogo per la particolare situazione contrattuale.

Bayer Leverkusen

In questa stagione Alajbegovic difende i colori del RB Salisburgo: era stato ceduto in Austria l'estate scorsa per 2 milioni di euro dal Bayer Leverkusen che, vista la grande stagione, ha già comunicato di voler esercitare la recompra a 8 milioni. Dunque a partire da luglio il bosniaco sarà nuovamente un calciatore del club tedesco, in cui è cresciuto dopo l'inizio di carriera al Colonia. Questo mette le Aspirine in una chiara posizione di vantaggio. Da un lato il direttore sportivo Simon Rolfes ha già dichiarato di voler far crescere il calciatore nei prossimi anni; dall'altro, con così tanti club interessati, c'è la ghiotta possibilità di fare l'ennesima grande plusvalenza. Al momento il valore di Alajbegovic è quasi raddoppiato: 15 milioni di euro. Ma il finale di stagione e soprattutto il Mondiale potrebbero cambiare ulteriormente tutto lo scenario.