Allegri dopo Roma "Non ci deve essere il contraccolpo, bisogna tornare con serenità"
Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.
La squadra aveva troppa pressione addosso a Roma? Ha paura del contraccolpo psicologico?
"Non ci deve essere il contraccolpo, anche perché abbiamo commesso alcuni errori che bisogna cercare di evitare e bisogna essere più precisi davanti. Abbiamo avuto anche situazioni favorevoli, ma abbiamo preso anche 2-3 situazioni allo stesso modo. Ci abbiamo lavorato, domani speriamo di fare una partita difensivamente migliore. Nel primo tempo abbiamo preso 9 ripartenze, il numero massimo di quest'anno. Ma la partita della Lazio è figlia dalla partita di Cremona, che era stata già una partita spezzata. Il derby è diverso, hai un'attenzione diversa. Dobbiamo tornare con serenità a stare ordinati, che è la nostra forza".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan