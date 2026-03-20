Allegri dopo Roma "Non ci deve essere il contraccolpo, bisogna tornare con serenità"

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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

La squadra aveva troppa pressione addosso a Roma? Ha paura del contraccolpo psicologico?

"Non ci deve essere il contraccolpo, anche perché abbiamo commesso alcuni errori che bisogna cercare di evitare e bisogna essere più precisi davanti. Abbiamo avuto anche situazioni favorevoli, ma abbiamo preso anche 2-3 situazioni allo stesso modo. Ci abbiamo lavorato, domani speriamo di fare una partita difensivamente migliore. Nel primo tempo abbiamo preso 9 ripartenze, il numero massimo di quest'anno. Ma la partita della Lazio è figlia dalla partita di Cremona, che era stata già una partita spezzata. Il derby è diverso, hai un'attenzione diversa. Dobbiamo tornare con serenità a stare ordinati, che è la nostra forza".