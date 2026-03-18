Allegri e i troppi contropiedi concessi alla Lazio: le parole di Max a Modric e Jashari durante il match

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E' uscita la puntata di "BordoCam" su DAZN su Lazio-Milan, match che si è giocato domenica sera e che si è concluso con la vittoria dei padroni di casa per 1-0 grazie ad un gol di Isaksen. Senza Adrien Rabiot squalificato, Max Allegri ha scelto di mettere dal primo minuto Ardon Jashari in mezzo al campo al posto del francese. Durante il riscaldamento, Luka Modric ha detto alcuni consigli allo svizzero: "Gioca semplice e tieni la posizione, non andare. Stiamo insieme, stiamo compatti". Poco prima del fischio d'inizio di Guida, è Fikayo Tomori a parlare e a dare la carica alla squadra nel cerchio.

IL GOL DI ISAKSEN- La partita inizia ed Isaksen mette subito in difficoltà i rossoneri, in particolare Pervis Estupinan che al 26' si fa sorprendere dall'attaccante esterno della Lazio che porta avanti i biancocelesti. Allegri predica subito calma ai suoi giocatori: "Calma, giochiamo, è ancora lunga".

TROPPE RIPARTENZE CONCESSE - Il problema principale nel primo tempo, come ha ammesso anche Allegri nel post-partita, sono state le troppe ripartenze concesse dal Milan alla Lazio. Rivolgendosi a Modric, il tecnico livornese, dopo l'ennesimo contropiede subito, ha detto: "Siamo troppo su, siamo tutti sopra la linea della palla e prendiamo le ripartenze". Poco istanti dopo, l'allenatore milansta parla con Jashari: "Ardon, tu e Luka (Modric, ndr) fermi".