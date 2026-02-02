Allegri e le scelte verso Bologna: Saele out, Loftus-Cheek jolly

Federico Calabrese

Il Milan sta preparando la trasferta di domani sera contro il Bologna. Come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri deve disegnare lo scacchiere rossonero adattandolo alle numerose assenze delle ultime ore. 

Alexis Saelemaekers sarà out per un problema all'adduttore, aperto in fascia il ballottaggio tra Athekame e Loftus-Cheek, con quest'ultimo che potrebbe essere schierato anche da mezzala o in avanti visto gli acciacchi di Rafa Leao e Christian Pulisic. A centrocampo può tornare dal 1' Fofana.