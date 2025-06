Allegri e Leao si sono già parlati. Il messaggio dell'allenatore è stato chiaro: "Voglio che resti"

Le difficoltà riscontrate da Rafael Leao in questa stagione non sono passate inosservate, complici anche dei rapporti mai realmente sbocciati con i due precedenti allenatori del Milan, Paulo Fonseca e Sergio Conceiçao, che quando hanno potuto non hanno esitato a lasciarlo in panchina anche in partite importanti.

Con Massimiliano Allegri le cose potrebbero cambiare, anche perché il neo allenatore del Milan non ha mai nascosto tutta la sua ammirazione per un calciatore dominante e travolgente come Leao. La volontà è quella di proseguire con ma soprattutto da lui, anche perché il nuovo corso della formazione rossonera ha bisogno di calciatori come il portoghese.

A conferma di questo il fatto che subito dopo la firma Massimiliano Allegri avrebbe ribadito la sua fiducia nei confronti del numero 10 chiamandolo e lasciandogli un messaggio piuttosto chiaro: "Voglio che resti". A riportarlo i colleghi del Corriere dello Sport.