Allegri elogia Modric: "Ha una passione e un amore per quello che fa è incredibile"

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Queste le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa verso Milan-Torino.

Luka Modric ha portato il suo pallone d'oro del 2018 a Casa Milan. È il simbolo del suo legame già forte col Milan?

"Luka è arrivato e ha portato qualità a livello tecnico ma soprattutto a livello umano e professionale, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vedere un giocatore, un uomo, Luka ha 40 anni, con una passione e un amore per quello che fa è incredibile. Questo crea entusiasmo e porta positività all'interno dell'ambiente".