Allegri espulso, la decisione del Giudice Sportivo: salta Udinese-Milan

Oggi alle 07:20News
di Manuel Del Vecchio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la terza giornata di Serie A: il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, espulso nel finale di Milan-Bologna, è stato fermato per un turno (più un'ammenda di 10 mila euro) "per avere, al 45° del secondo tempo, criticato in modo irrispettoso l'operato del VAR, dopo la notifica del provvedimento di espulsione contestava in maniera plateale il Quarto Ufficiale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". 

Ammenda invece di 5 mila euro "alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio del primo tempo". 