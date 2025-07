Allegri fiducioso: "Ho conosciuto la squadra: ci sono ottimi giocatori e ora c'è uno staff tecnico diverso"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa da Singapore a due giorni dell'amichevole contro l'Arsenal, in programma domani alle 13:30 italiane.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Stai lavorando più sull'aspetto psicologico dopo la scorsa stagione o più sul campo?

"Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Bisogna guardare avanti, non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione sia nel bene che nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare a ciò che hai fatto, anche se rimane, ma non serve per il futuro. Quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo uno staff tecnico diverso, abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti: stiamo lavorando affinché il 17 agosto saremo pronti per giocare la prima partita ufficiale".

PARLA FURLANI

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani ha guidato la delegazione rossonera nelle prime ore a Singapore. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Andrea Ramazzotti, inviato de La Gazzetta dello Sport: "Abbiamo sentito da subito il calore dei nostri fan a Singapore. Vedere così tanta gente al nostro arrivo è entusiasmante e noi vogliamo restituire lo stesso entusiasmo durante questo tour".