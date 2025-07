Milano, Sala. "Le mie mani sono pulite. Stadio? A settembre dobbiamo riavviare il percorso per rispettare i tempi"

Il sindaco di Milano Beppe Sala, che oggi ha tenuto un discorso a Palazzo Marino, ha dichiarato di non volersi dimettere (dimissionario invece l'assessore Tancredi) e di voler continuare con l'iter per la vendita dello stadio a Milan ed Inter, rinviando però il tutto a settembre. Queste le sue parole: “Mio padre mi disse 'fai quello che vuoi ma ricordati che io ti guarderò e vorrei essere certo che starai facendo il tuo dovere fino in fondo'. Oggi sono più che mai certo di andare avanti a fare il mio dovere e a proseguire nell’incarico. Tutto ciò che ho fatto si è basato sull’interesse dei cittadini. Nessuna mia azione è stata a mio personale vantaggio. Le mie mani sono pulite”.

Sulla vendita di San Siro: “A settembre dobbiamo riavviare il percorso relativo allo stadio per rispettare i tempi”. L'obiettivo è di arrivare ad un dunque prima del 10 novembre, quando scatterà il vincolo sul secondo anello: il rogito andrà completato entro quel giorno, altrimenti Milan ed Inter potranno tornare su progetti alternativi come quello di San Donato.