Allegri ha 9 punti in più di Fonseca e uno in meno dell'anno dello Scudetto. Con Pioli è 2-2

vedi letture

Dopo 14 giornate di campionato, il Milan di Massimiliano Allegri ha nove punti in più di un anno fa, quando sulla panchina rossonera c'era Paulo Fonseca: 31 (primo posto) a 22 (ottavo posto). Il tecnico livornese ha anche momentaneamente superato le ultime due stagioni di Stefano Pioli, quando Leao e compagni avevano raggiunto 29 punti (terzo posto) nel 2023-2024 e 30 punti (terzo posto) nel 2022-2023; si è in deficit, invece, rispetto alle prime due annate dell'allenatore di Parma: un punto in meno rispetto all'anno dello Scudetto 2021-2022 (secondo posto) e tre punti in meno rispetto alla stagione 2020-2021 (primo posto), culminata con il ritorno in Champions League.

TORINO-MILAN, LE PAROLE A DAZN DEL VICE DI ALLEGRI

“Soddisfatti perché abbiamo vinto. Nel primo tempo abbiamo sbagliato perché non ci aspettavamo che il Torino ci aspettasse. Siamo stati polli, perché dovevamo allargare il gioco invece abbiamo concesso ripartenza. Però nel secondo tempo, come al solito questa squadra ci mette squadra, cuore. C’è da ringraziare staff medico, Pulisic. Se abbiamo 31 punti è perché è una squadra che non si lamenta. Non ho mai trovato un gruppo così, bisogna continuare. Nkunku nel secondo tempo è cresciuto come tutta la squadra. A lui piace mettersi mezzala, ma secondo noi deve giocare più sotto la porta. Poteva trovare il gol, e stato bravo sul colpo di tacco. Nel secondo tempo mi è piaciuto e sono convinto farà sempre meglio. Su Leao sapremo domani. Speriamo non sia nulla di grave perché Rafa per noi è molto importante. Sono 3 punti importanti. Questa è la partita della svolta secondo me. Dobbiamo entrare con la mentalità di vincere le partite, raccogliere più punti possibile. Abbiamo vinto, siamo contenti. Oggi era una partita difficile, la squadra ha reagito bene. La squadra ha fatto degli errori ma cercheremo di lavorare e migliorare”.