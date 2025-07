Allegri: "Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Vogliamo tornare in Champions"

vedi letture

Massimiliano Allegri ha parlato così in vista della prossima amichevole contro il Perth Glory come riporta gazzetta.it: "Sono orgoglioso di essere qui a Perth, in una città bellissima dove non ero mai stato. Non vedo l'ora di visitarla, di conoscere una nuova cultura e di sentire l'affetto dei nostri tifosi qui in West-Australia. È la gara che concluderà il nostro tour e questo periodo di preparazione pre campionato. Giocheremo in un bello stadio contro una squadra che ha ottenuto bei risultati. Mi aspetto progressi a livello di condizione fisica e di tecnica".

In merito agli obiettivi stagionali del Milan, Allegri ha spiegato: "Sono tornato al Milan dopo 15 anni e sono contento di essere qua. Per noi sarà una stagione importante e vogliamo tornare in Champions League. Il Milan è uno dei club più importanti al mondo e deve giocare la Champions. Quando indossi questa maglia senti la responsabilità di rappresentare una delle società storiche e devi sempre dare il massimo. Il riposo fa bene, ma avevo voglia di tornare ad allenare. Ho scelto il Milan perché amo questa squadra e non potevo dire di no. Faccio questo lavoro con passione e abnegazione e sono convinto che tutti insieme raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Oltre ad Allegri, era presente in conferenza anche Mike Maignan: "Contro il Perth sarà una bella partita e sono contento di essere qua. Ringrazio il governo della West-Australia per l'opportunità" le parole del portiere rossonero.