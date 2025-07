Ramazzotti frena su Leao punta: "Quando di fronte ci saranno formazioni più chiuse, giocare così sarà complicato. Al Milan un centravanti serve comunque"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul calciomercato del Milan e le conseguenze dopo le amichevoli dei rossoneri: "Il Milan un centravanti da area di rigore serve comunque; il ritorno dalle vacanze di Gimenez darà più sostanza al reparto offensivo. Ciò premesso, Leao nel ruolo di prima punta è piaciuto sia contro l'Arsenal sia soprattutto contro il Liverpool, steso con un gol e un assist. Le fiammate in ripartenza di Rafa, però, sono merito anche del lavoro fatto a Milanello e in Asia perché i compagni lo cercano con rapide verticalizzazioni o dopo un triangolo. Niente giro palla sterile o possesso fine a sé stesso: i rossoneri provano subito a far male. Il Liverpool ha avuto il 68% di possesso e ha concluso di più (18 tiri contro i 10 rossoneri), ma il Milan non ha mai dato la sensazione di essere in balia degli avversari.

Più facile contro l'Arsenal e il Liverpool che si sono riversate in massa nella metà campo avversaria? Indubbiamente sì. Quando di fronte ci saranno formazioni più chiuse, giocare così sarà complicato, ma intanto Allegri ha annotato che Saelemaekers e Pulisic hanno polmoni e piedi buoni, che Loftus-Cheek è tornato a essere un centrocampista dal gol e dall'inserimento facile e che Ricci sa come far girare la squadra senza dimenticarsi di coprire gli spazi".